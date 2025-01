“Ma chi cazz* te l’ha fatto fare?”, Pamela svela qual è stato il vero problema di Jessica al GF: il lungo monologo – VIDEO

L’uscita di Jessica Morlacchi ha notevolmente sconvolto gli equilibri (già labili) della Casa del Grande Fratello. Pamela Petrarolo, confidandosi con Ilaria Galassi e Tommaso Franchi, ha svelato qual è stato il vero problema dell’ex voce dei Gazosa.

Jessica, sei proprio una stronz* se mi senti? Una grandissima stronz* perché hai mollato e non si molla. Te l’ha detto pure tu padre ‘chi si ritira dalla lotta è in gran figlio de na…’. Di fondo uno dice ‘sai è una persona cattiva’… questa è una donna che ha desiderato tremendamente di entrare a far parte del Grande Fratello. Finalmente ci sei riuscita a fatica… Sei entrata dentro, sei entrata nel modo proprio più figo che potevi fare. Capito? Forte, divertente, talentuosa. No, lei gli sei intrippato il cervello. Lei con gli uomini svalvola. Lei si è rovinata con Giglio è diventata un’altra cosa… con Luca… Ma chi cazz* gliel’ha fatto fare?

Pamela ha continuato:

Lei manco doveva guardarli gli uomini qui dentro, doveva viaggiare per se stessa, doveva fare il percorso da sola. Lei te lo dice proprio lei si infogna se intrippa. Capito, cioè perde la ragione perché il cervello gli frulla perché è una donna che ha bisogno di essere amata. Ha bisogno di sentirsi amata perché tutti noi vogliamo sentirci amati. Noi abbiamo bisogno di sentirci amati e lei probabilmente da tanto tempo cerca questa cosa perché non vuole sentire sola perché si vuole appoggiare a qualcuno perché si vuole sentire importante.

La Petrarolo ha concluso:

Queste sono tutte cose per cui io alcuni suoi atteggiamenti li giustifico perché una donna fragile, ma la donna buona, buonissima ed è stata scema a cadere nella trappola in cui poi si è ritrovata di andata senza ritorno.

pamela petrarolo la donna e amica che sei ❤️ pic.twitter.com/MqwtsXxGd4 — ️sofia (@simmecore) January 9, 2025

Pamela Petrarolo, 47 anni, prima di partecipare a Non è la Rai, a soli 13 anni aveva già esordito con Piccoli Fans condotto da Sandra Milo, dove imitava Donna Summer, Madonna e Michael Jackson. Nel 1989, partecipa a Domenica In, condotto da Edwige Fenech, e qui la nota Gianni Boncompagni che era il regista. L’anno successivo approda a Non è la Rai e partecipa a tutte e quattro le edizioni.

Negli anni Pamela si dedica al canto, al teatro e ancora tanta tv: nel 2022 ha partecipato all’Isola dei Famosi.

Dal 2019 è legata a un uomo di dieci anni più giovane, con il quale ha avuto una bimba, Futura (2020). Pamela ha altre due figlie nate dal matrimonio con Gianluca Pea, Alice (2003) e Angelica (2016).

Jessica Morlacchi, 37 anni, di Roma, è una cantante italiana.

Si avvicina a soli 7 anni alla musica grazie al padre e alla sorella, rispettivamente bassista e cantante. Nel 1998 forma con alcuni amici il gruppo degli “Eta Beta” che nel 2000 diventeranno i “Gazosa”. Prodotti da Caterina Caselli, approdano a Sanremo dove presentano il pezzo Stai con me (forever) che vince nella sezione “nuove proposte”. Con il tormentone www.mipiacitu conquistano i vertici delle classifiche.

Poco dopo, Jessica intraprende la carriera solista e, nel 2005, torna sul palco di Sanremo per duettare con Marco Masini nel pezzo Il mondo dei sogni. Nel 2006 pubblica il primo singolo da solista, Un bacio senza fine.

Nel 2013 partecipa al talent show The voice of Italy. In seguito, partecipa a Ora o mai più 2 condotto da Amadeus e a Tale e quale show. Poco dopo, Serena Bortone la sceglie come ospite fissa del programma pomeridiano di Rai1, Oggi è un altro giorno, in cui si fa apprezzare per la sua simpatia e genuinità.

Attualmente è single dopo la storia con un ragazzo trentenne lontano dal mondo dello spettacolo.