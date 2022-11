E’ indubbiamente una nuova Pamela Prati, quella uscita qualche settimana fa dalla Casa del Grande Fratello Vip. E’ lei stessa ad averlo ammesso nel corso di una sua nuova intervista rilasciata tra le pagine del settimanale Chi.

Pamela Prati e Marco Bellavia: le parole della showgirl

Secondo Pamela Prati, la sua battaglia l’avrebbe già vinta. E’ quanto ammette nell’intervista a Chi dopo aver sconfitto di recente anche il Covid:

Per quel che mi riguarda, ho vinto la mia battaglia. Una battaglia che va al di là di qualsiasi podio o riconoscimento. Sono entrata nella Casa con mille paure, dubbi e incertezze. Sono uscita, invece, felice e con un sorriso pieno di vita. Come se da quel giorno fosse iniziata, ancora una volta, un’altra vita.

Per Pamela era fondamentale far comprendere la verità rispetto a quanto accaduto con il famigerato caso Mark Caltagirone. Ora però nella sua vita sarebbe entrato un altro Marco. A Bellavia la showgirl ha dedicato parole al miele:

Una persona speciale, luminosa, piena di vita. Un uomo perbene, garbato, elegante. Un uomo d’altri tempi. Mi piacerebbe conoscerlo, frequentarlo e viverlo appieno, visto che, per ora, non abbiamo avuto ancora modo. Nella Casa abbiamo avuto poco tempo e, una volta uscita, ho avuto la sfortuna di contrarre il Covid. Eppure, anche lì, non mi ha mai lasciata sola: messaggi, telefonate, fiori… […] Stiamo cercando di conoscerci meglio. In maniera sana, pulita, pura.

La Prati ha svelato cosa hanno in comune i due:

Un passato fatto di cose semplici, ma anche di gioie e dolori. Siamo molto più simili di quanto avremmo mai immaginato. Ora staremo a vedere. Abbiamo l’età giusta per fare le migliori valutazioni. Una storia d’amore? Un’amicizia speciale? Vedremo. L’importante è esserci sempre l’uno per l’altra. Io mi auguro possa nascere qualcosa di speciale, ma magari nascerà in un altro modo. In fondo, chi può dirlo?

Ad ogni modo Pamela sta vivendo il suo momento perfetto: