Pamela Prati vorrebbe lasciare il Grande Fratello Vip per non dover affrontare Mark Caltagirone, ma nel frattempo, prima che ciò possa accadere davvero, la Vippona potrebbe confrontarsi con un altro ex, questa volta reale. Lui è Max Bertolani, con il quale Pamela Prati ha avuto una relazione di tre anni, tra il 1999 e il 2001.

Pamela Prati, la lettera dell’ex Max Bertolani

L’ex di Pamela Prati, Max Bertolani, era tornato a parlare della showgirl ai tempi dello scandalo Mark Caltagirone, lamentando il fatto che dieci anni prima la loro relazione non fosse poi sfociata in matrimonio.Oggi dice di essersi sentito preso in giro e sostiene di essere stato professionalmente penalizzato dopo la fine della loro storia.

Adesso, in una lettera su DiPiù è tornato a parlare di Pamela Prati alla quale ha chiesto le sue scuse:

Hai fatto tabula rasa intorno a me, mettendomi in cattiva luce con tutti quelli che mi conoscevano e mi hai voluto totalmente cancellare dalla tua vita benché io abbia nel corso degli anni provato ad instaurare di nuovo con te un’amicizia […]. Io sono stufo di questo tuo comportamento e, visto che ora sei al GF Vip, ti consiglio di pensare a tutto quello che mi hai fatto e magari, guardandoti allo specchio, dovresti chiedermi scusa.

L’argomento dell’ex deluso sarà affrontato in una puntata del reality condotto da Alfonso Signorini? Ciò che è certo è che sarà dedicata un’ampia parentesi al caso Mark Caltagirone, ammesso che Pamela non voglia già lasciare il Grande Fratello Vip.