Pamela Prati ha fornito al GF Vip la sua versione dei fatti rispetto al caso Mark Caltagirone, sollevando ulteriori dubbi sulla vicenda che non poteva essere ignorata nel corso della puntata di ieri di Pomeriggio 5. Barbara d’Urso ha esordito commentando: “Al Grande Fratello Vip, Pamela Prati ha riaperto il pentolone della storia con il fantomatico Mark Caltagirone”.

Pamela Prati, il caso commentato a Pomeriggio 5

Televisivamente parlando, il Pratigate prese piede proprio nel programma di Barbara d’Urso, Live non è la d’Urso. Il tutto fu preceduto da una copertina di Gente dove la showgirl era vestita da sposa, seguita dalla sua prima volta in tv a Domenica Live in cui raccontò la sua storia d’amore con Mark Caltagirone.

Il tutto, come ricordato da Carmelita, fu poi sbugiardato da Dagospia che fece una lunga e dettagliata inchiesta. Nella puntata di ieri di Pomeriggio 5 abbiamo rivissuto l’intervista del 2018 di Pamela Prati a Domenica Live non in cui parlava del grande amore della sua vita e loro due bambini in affido. Ad intervenire nel corso della puntata è stato Roberto Alessi, direttore di Novella 2000:

La cosa più grave di questa storia – ed io non entro neanche in tanti particolari, siamo tutti amici di Pamela e quello che ti pare – però purtroppo si parlava di bambini. Tra l’altro uno di questi bambini, ricordo che un avvocato venne anche ospite da te a Live, raccontò che c’era sì un bambino e che attraverso i tuoi servizi io genitori avevano capito che si parlava del loro bambino a cui avevano fatto credere che sarebbe stato preso per una fiction in cui avrebbe dovuto recitare la parte di un bambino con un tumore alla gola ed avrebbe dovuto parlare in un certo modo. E’ talmente grave che al di là di tutto preferisco guardare questa vicenda da un punto di vista della leggerezza, ma il bambino non passa.

Barbara ha ricordato anche l’arrabbiatura di Pamela Prati con lei, per un servizio in cui veniva celebrata la sua carriera al Bagaglino, ed ha aggiunto:

Devo dire, ad onor del vero, che Dagospia sottolineò che Mark Caltagirone non esisteva e da allora il mio team di giornalisti iniziò una inchiesta giornalistica vera e propria in cui scoprimmo tantissime cose.

In studio anche Martina Nasoni, vincitrice del GF 16 ed ex fidanzata di Daniele Dal Moro, attuale Vippone:

Hanno capito subito le sue fragilità, non so se c’entra qualcuno che sta vicino a Pamela, sembrerebbe così. Ma io le credo, secondo me è stata ingannata e sicuramente qualche anno fa era fragile ed è stata ingannata. Ma il suo errore è stato non riconoscere subito quello che stava accadendo.

Barbara ha preferito non commentare ma si è limitata a dire: