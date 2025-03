Perché Pamela Petrarolo ha fatto arrabbiare i fan di Mariavittoria e Tommaso: coppia smascherata?

Nel mondo del Grande Fratello, le relazioni nate sotto i riflettori sono spesso oggetto di dibattito e critiche. Recentemente, Pamela Petrarolo, ex concorrente e volto noto dello spettacolo italiano, ha espresso opinioni forti e controverse riguardo alle coppie formatesi nell’ultima edizione del reality. Le sue dichiarazioni hanno scatenato reazioni accese sia tra i fan.

Pamela Petrarolo e le sue critiche alle coppie del Grande Fratello

Durante una recente intervista a Radio Radio, nel programma radiofonico “Non succederà più” condotto da Giada Di Miceli, Pamela Petrarolo ha espresso dubbi sulla sincerità delle relazioni nate all’interno della casa del Grande Fratello. In particolare, ha puntato il dito contro la coppia formata da Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi, sostenendo che l’interesse della Minghetti nei confronti di Franchi sia più legato alla visibilità che alla genuinità dei sentimenti.

Secondo la Petrarolo, Mariavittoria avrebbe intuito che la “ship” con Tommaso poteva offrirle maggiore esposizione mediatica, mentre Tommaso sembrerebbe realmente coinvolto emotivamente.

La reazione delle fan dei TommaVi

Le affermazioni di Pamela Petrarolo non sono passate inosservate tra le sostenitrici della coppia, note come “TommaVi”. Molte fan hanno manifestato il loro disappunto, accusando la Petrarolo di essere ingiusta e prevenuta. In risposta, Pamela ha ribadito che la sua opinione non nasce da cattiveria, ma da una percezione basata sull’osservazione, sottolineando che anche persone vicine a Tommaso condividono le sue stesse impressioni.

Un utente ha contestato le sue parole scrivendole in privato. Ecco la risposta della Petrarolo:

Carissima non è cattiveria è percezione . È proprio perché voglio bene ad entrambi che non vedo Mavi così presa come lo è Tommaso per lei. Detto questo se poi tra loro durerà meglio così io ne sarei felicissima. E non solo io penso questo ma anche la nonna, le persone vicine a lui. Non è cattiveria è presa di coscienza.

Nel tentativo di aggiustare il tiro, inoltre, Pamela avrebbe anche auspicato di sbagliarsi.

Oltre a Mariavittoria e Tommaso, Pamela Petrarolo ha espresso scetticismo anche riguardo alla relazione tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. Secondo lei, entrambi sembrano più concentrati sulle rispettive carriere che sulla loro storia d’amore. Ha ipotizzato che, se messi di fronte a una scelta tra la vittoria del programma e la relazione, potrebbero preferire il successo professionale.

Le dichiarazioni di Pamela Petrarolo hanno avuto un impatto significativo sia sul pubblico che sui concorrenti del Grande Fratello, alimentando discussioni e dibattiti tra i fan del programma.