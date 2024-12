Pamela difende Jessica: “Ecco cosa dovrebbe fare Luca” – VIDEO

Il particolare rapporto di amicizia tra Jessica Morlacchi e Luca Calvani sta creando più di qualche tensione nella Casa del Grande Fratello. Proprio Pamela Petrarolo, confidandosi con Ilaria e Amanda, ha svelato il suo punto di vista sul comportamento “ambiguo” dell’attore.

Pamela svela cosa ne pensa del comportamento di Luca con Jessica

Seppur non rendendotene conto, a lei l’hai fatta viaggiare e allora la devi riportare sulla terraferma, se le vuoi bene la prendi, perché non devo essere né io, Amanda, nè Ilaria, né nessun altro, perché Jessica non è innamorata di me, né di te, né di lei… Lei è infatuata di Luca, e Luca si deve prendere la responsabilità, prende Jessica e gli dice: ‘guarda se da oggi quello che io pensavo fosse un gioco delle parti, giocavi te, giocavo io, vedo che però la cosa sta prendendo un’altra piega, io non voglio che tra noi si rovini il nostro rapporto d’amicizia meraviglioso per cui io tengo a te come persona… Sappi che a livello sentimentale fra me e te non ci potrà essere mai niente’.

E ancora:

Devi essere dritto, ma non ci vai neanche a dormire a letto, devi essere dritto, e se tu sai com’è lei… non la inviti a dormire nel letto. Perché lei in questo momento è più fragile e ha dei sentimenti e tu no, e a lei non le posso fare questa colpa, perché se tu stai a tavola e la fissi, e gli porti il caffè, e sai che a lei basta poco per andare a sognare. Ti devi prendere la responsabilità, con tutto il bene te lo dico, però da uomo impegnato, con una certa capoccia, con una certa intelligenza, mi aspetto che a un certo punto la cosa la sistemi te, non può sistemarla l’altro.

Oddio ha dato voce a tutti i miei pensieri sto tremando ce l’abbiamo fatta pic.twitter.com/2s0lSpPbaR — Fra (@fralklore) December 13, 2024

La scheda di Luca Calvani

Luca Calvani, 50 anni, è un modello e attore originario di Prato.

Dopo il diploma di perito tessile, si trasferisce a New York per lavoro, iniziando parallelamente a studiare recitazione all’Actor’s Studio. In Italia frequenta l’Accademia d’arte drammatica “Silvio d’Amico”. Nel 2000 debutta in tv in un episodio di Distretto di polizia, e al cinema partecipando al film Al momento giusto di Giorgio Panariello e Gaia Gorrini.

Nel 2001 ha un piccolo ruolo nel film Le fate ignoranti di Ferzan Özpetek, compare in un episodio della serie americana Sex and the City e in due puntate della soap opera Così gira il mondo.

Nel corso della sua carriera, prende parte a diverse fiction italiane, Don Matteo, Carabinieri e Tutti pazzi per amore, ma anche a diversi titoli internazionali come Beautiful.

Nel 2011 partecipa al film To Rome with Love diretto da Woody Allen ed è impegnato con la fiction Sposami. In tv conduce Effetto sabato (2008), su Rai 1, nel 2006 ha vinto l’Isola dei famosi ed è anche inviato per Ogni mattina (2020/2021), su TV8.

Nel 2023 è uno dei tre giudici della trasmissione Cortesie per gli ospiti su Real Time. L’anno scorso debutta alla regia del film Il cacio con le pere.

Ha una figlia, Bianca, nata nel 2009 da una precedente relazione. Oggi ha messo temporaneamente da parte la recitazione e cura un piccolo agriturismo in Toscana insieme al compagno.

La scheda di Jessica

Jessica Morlacchi, 37 anni, di Roma, è una cantante italiana.

Si avvicina a soli 7 anni alla musica grazie al padre e alla sorella, rispettivamente bassista e cantante. Nel 1998 forma con alcuni amici il gruppo degli “Eta Beta” che nel 2000 diventeranno i “Gazosa”. Prodotti da Caterina Caselli, approdano a Sanremo dove presentano il pezzo Stai con me (forever) che vince nella sezione “nuove proposte”. Con il tormentone www.mipiacitu conquistano i vertici delle classifiche.

Poco dopo, Jessica intraprende la carriera solista e, nel 2005, torna sul palco di Sanremo per duettare con Marco Masini nel pezzo Il mondo dei sogni. Nel 2006 pubblica il primo singolo da solista, Un bacio senza fine.

Nel 2013 partecipa al talent show The voice of Italy. In seguito, partecipa a Ora o mai più 2 condotto da Amadeus e a Tale e quale show. Poco dopo, Serena Bortone la sceglie come ospite fissa del programma pomeridiano di Rai1, Oggi è un altro giorno, in cui si fa apprezzare per la sua simpatia e genuinità.

Attualmente è single dopo la storia con un ragazzo trentenne lontano dal mondo dello spettacolo.