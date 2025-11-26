Pamela Camassa ufficializza dopo Bisciglia il nuovo compagno

Pamela Camassa sembra aver definitivamente iniziato un nuovo capitolo sentimentale dopo la fine della lunga relazione con Filippo Bisciglia, annunciata lo scorso settembre. La showgirl ha pubblicato su Instagram alcune immagini del suo recente viaggio in Turchia, tra cui uno scatto che la ritrae mentre abbraccia un uomo, che sarebbe il nuovo compagno Stefano Russo.

Negli ultimi mesi si era già parlato di questa frequentazione: le prime indiscrezioni erano arrivate dai giornali di gossip e il settimanale Chi aveva mostrato fotografie che ritraevano Pamela e Russo mentre si scambiavano un bacio. Lui, lontano dal mondo televisivo, lavora in un circolo sportivo della capitale frequentato da personaggi noti ed è padre di una bambina.

Ora, però, è stata la stessa Camassa a lasciar intendere che la relazione è ufficiale. Nelle foto del viaggio condivise sui social appare anche l’abbraccio con un uomo non taggato e non mostrato in volto, ma che i commenti degli utenti e la didascalia sembrano identificare chiaramente come Stefano Russo. Le caratteristiche fisiche, inoltre, coincidono con quelle già viste negli scatti precedenti diffusi dai paparazzi. «I viaggi quelli belli», ha scritto Pamela sotto la serie di foto, rendendo quello scatto il primo con un altro uomo dopo la rottura da Bisciglia.

Camassa e la storia con Bisciglia

La storia con Filippo Bisciglia è durata più di diciassette anni, alternando momenti difficili e riavvicinamenti, ma senza che venisse mai resa pubblica una motivazione ufficiale della separazione. Mentre su Bisciglia non sono trapelate novità sentimentali, sulla vita privata di Pamela le informazioni sono più numerose: Russo, pur restando lontano dal mondo dello spettacolo, è una presenza nota nell’ambiente sportivo romano e lavora in una struttura frequentata anche da diversi personaggi pubblici.