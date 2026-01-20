Pamela Camassa ufficializza col suo nuovo amore: la foto

Pamela Camassa esce allo scoperto con Stefano Russo: lo scatto social che conferma la relazione

Pamela Camassa ha deciso di rendere pubblica la sua nuova relazione sentimentale. Dopo settimane di voci e apparizioni discrete, la conduttrice ha condiviso su Instagram la prima immagine ufficiale insieme a Stefano Russo, confermando così la storia che andava avanti lontano dai riflettori da alcuni mesi.

La foto è comparsa tra le sue Instagram Stories domenica 18 gennaio: uno scatto informale, scattato al ristorante durante il pranzo di compleanno di un amico, che ritrae la coppia sorridente e visibilmente affiatata. Un gesto semplice ma sufficiente a togliere ogni dubbio sulla nuova frequentazione, iniziata – secondo le indiscrezioni – lo scorso novembre, poco tempo dopo la fine della lunga relazione con Filippo Bisciglia.

In precedenza, Camassa aveva mantenuto un profilo molto riservato. A dicembre, infatti, aveva condiviso solo alcuni momenti di un viaggio in Turchia, lasciando intravedere il nuovo compagno in uno scatto di spalle, senza mai nominarlo direttamente. Ora, invece, ha scelto di ufficializzare la relazione senza proclami, ma con naturalezza.

Dopo la separazione da Bisciglia, con cui è stata legata per quasi vent’anni, Pamela Camassa aveva chiarito di vivere questa fase della sua vita con serenità, senza parlare di “rinascita”, ma semplicemente di equilibrio personale ritrovato.

Stefano Russo, classe 1980, è estraneo al mondo dello spettacolo. Lavora in un centro sportivo a Roma frequentato anche da personaggi noti, tra cui Francesco Totti. È padre di una bambina di cinque anni, nata da una precedente relazione, e sui social condivide spesso momenti della sua vita privata e familiare.

Con la pubblicazione della prima foto insieme, Pamela Camassa ha dunque scelto di raccontare questo nuovo capitolo sentimentale con discrezione, ma senza più nasconderlo.