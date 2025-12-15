Pamela Camassa per la prima volta dopo la rottura con Bisciglia..

Pamela Camassa è tornata a parlare pubblicamente della sua vita privata dopo la fine della lunga relazione con Filippo Bisciglia. Lo ha fatto con grande discrezione, commentando per la prima volta anche le recenti immagini che la ritraggono insieme a Stefano Russo, l’uomo che da qualche tempo le è accanto e che resta lontano dal mondo dello spettacolo.

Negli ultimi giorni, sul suo profilo Instagram, Camassa ha condiviso alcuni scatti di un viaggio in Turchia fatto insieme a Russo. Foto che per molti rappresentano una sorta di ufficializzazione del legame. Nonostante questo, la showgirl ha scelto di mantenere un profilo basso, evitando di etichettare il momento che sta vivendo come una svolta sentimentale.

Ospite della puntata del 12 dicembre de La Volta Buona, Pamela Camassa ha risposto alle domande di Caterina Balivo senza entrare troppo nei dettagli. Alla richiesta di definire questa nuova fase della sua vita, ha chiarito: “Nessuna rinascita, sto benissimo come tutte le persone”.

Nessun riferimento a una nuova relazione ma..

Durante la trasmissione sono state mostrate alcune immagini del viaggio in Turchia, che confermano come non fosse sola. Anche in questo caso, però, Camassa ha preferito non aggiungere particolari, limitandosi a dire: “Io ho sempre fatto viaggi”. Nessun riferimento diretto alla natura del rapporto con l’uomo che oggi viene indicato come il suo nuovo compagno.

Spazio anche alle festività natalizie. Alla domanda su come trascorrerà il Natale, Pamela Camassa ha spiegato che resterà fedele alla tradizione familiare: “Sempre in famiglia come tutti i Natali, tornerò in Toscana. Mamma è veneta, papà pugliese, non siamo mai riusciti a stare tutti insieme”.

Su Stefano Russo, intanto, le informazioni restano poche. Non fa parte del mondo dello spettacolo e lavora in un centro sportivo di Roma frequentato anche da personaggi noti, tra cui Francesco Totti. Una figura lontana dai riflettori e dai gossip, in linea con la riservatezza mostrata finora da Camassa.

Per quanto riguarda Filippo Bisciglia, ex compagno con cui Pamela Camassa ha condiviso oltre 17 anni di relazione, il silenzio rimane totale. Le ragioni della separazione non sono mai state chiarite pubblicamente. L’annuncio ufficiale era arrivato sui social con una breve dichiarazione: “Abbiamo preso strade diverse”, dopo mesi di indiscrezioni su una possibile crisi.