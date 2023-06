Nella prima serata di oggi, venerdì 16 giugno 2023, andrà in onda in via eccezionale una nuova puntata dell’Isola dei Famosi. Il reality condotto da Ilary Blasi sarebbe dovuto andare in onda lo scorso lunedì, ma la morte di Silvio Berlusconi ha interrotto tutte le trasmissioni e rivoluzionato definitivamente i palinsesti.

Isola dei Famosi, le anticipazioni della semifinale

Quella in onda questa sera sarà la semifinale dell’Isola dei Famosi 2023. Siamo ormai agli sgoccioli e questa sera non mancheranno le sorprese ed i colpi di scena che saranno snocciolati nel corso della puntata. Le anticipazioni parlano infatti di ben tre naufraghi destinati a tornare in Italia ancor prima della finalissima.

Ma anche Pamela Camassa, diventata finalista nella passata puntata, sarà chiamata a compiere una scelta decisiva che potrebbe cambiare definitivamente il suo destino all’Isola dei Famosi.

La puntata odierna sarà una vera e propria notte da eroi durante la quale i naufraghi ancora in gioco saranno chiamati a fare scelte non semplici. Intanto in tre rinunceranno per sempre al sogno di concorrere alla vittoria finale. Uno tra Helena e Sainato, attualmente in nomination, sarà il primo eliminato scelto dal pubblico. Non mancheranno poi le nuove nomination coordinate dall’inviato Alvin.

Una nuova sorpresa attenderà infine Marco Mazzoli, grazie alla complicità di Paolo Noise dallo studio e Fabio Alisei dalle spiagge dell’Honduras.