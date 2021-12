Del GF Vip, e la soap opera con protagonista Alex Belli, si sono perfino occupati Andrea Palazzo e Giancarlo Scheri, rispettivamente capo progetto del reality e direttore di Canale 5.

Il direttore di Canale 5 e il capo progetto si espongono sul GF Vip e Alex Belli

Andrea Palazzo, intervistato tra le pagine del settimanale Chi Magazine, ha menzionato alcuni concorrenti del GF Vip, analizzando il comportamento di Alex Belli:

Si è ‘incespugliato’, come lui stesso ha confessato, in una storia che è sfuggita al suo controllo. Il teorico della ‘chimica artistica’ è stato chiamato ad affrontare gli effetti delle sue scelte provocatorie e delle sue spregiudicate teorie sulla vita di coppia.

Il direttore di Canale 5, invece, ha analizzato il successo del GF Vip fino alla volontà di proseguire al 14 marzo:

Quello che ci ha spinto a continuare è il buon andamento in termini di ascolti. Anche quest’anno il GF Vip ha fidelizzato un gran numero di telespettatori, garantendo nelle due serate di programmazione una buona stabilità al palinsesto della rete. Senza contare le ottime performance della programmazione pomeridiana. Un successo che esplode poi anche nelle piattaforme web di Mediaset.

Ed in merito alla messa in onda due volte alla settimana, il capo progetto parla di “twist fondamentali per accendere dinamiche nel gruppo” e aggiunge:

Non è stato facile, abbiamo dovuto cambiare molte cose nell’organizzazione del lavoro, ma possiamo essere soddisfatti. Non credo ci sia nei nostri palinsesti un altro programma in grado di resistere, con gli stessi risultati, a un tale livello di esposizione.