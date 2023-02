Se il “noce moscata gate” vi ha appassionato, nella casetta di Amici 22 stanno nascendo coppie come se piovesse, scatenando un gossip dopo l’altro. Maddalena e Paky si piacciono? Queste le ultime indiscrezioni con tanto di intervento (infuocato) della fidanzata di lui.

Nell’ultimo daytime di Amici 22, i riflettori si sono accesi su Maddalena e la new entry Paky. Come sappiamo, tra una lezione e l’altra i concorrenti vivono dei momenti di svago ed i due ballerini avrebbero deciso di trascorrerli insieme: che stia nascendo del tenero tra i due allievi della Scuola di Maria De Filippi?

L’attenzione è concentrata proprio su di loro, dal momento che tra Maddalena e Paky sarebbero stati notati degli atteggiamenti “sospetti”.

A notare quello che sembra essere la nascita di una nuova coppia ad Amici 22 sono stati proprio Cricca e Piccolo G, i quali a Maddalena hanno fatto notare l’interesse per Paky.

“Io non posso essere amica di nessuno che qua succede il macello”, ha commentato la ballerina, lasciando intendere quindi che si tratti solo di una semplice amicizia.

Nel frattempo, la fidanzata di Paky è stata chiara in merito facendo delle precisazioni:

Vi darò una notizia sconvolgente. Due persone possono essere amiche. Dopo 22 anni di programma ancora non avete capito che la produzione fa taglia e cuci di quello che vogliono vendere? Dopo la storia di Capodanno, stanno facendo di tutto per metterli in cattiva luce… La produzione si inventa le cose e voi ve la bevete subito!