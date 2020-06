Nelle scorse settimane la ritrovata serenità di Pago e Serena Enardu si è interrotta, questa volta forse per sempre, in seguito all’annuncio della fine della loro relazione. Era stata proprio Serena ad annunciare via Instagram la rottura, con un botta e risposta tra i due ex a mezzo stampa. Sull’ultimo numero di Chi, però, si legge un retroscena del tutto inaspettato legato alla storia d’amore ormai naufragata tra i due ex partecipanti a Temptation Island e poi al Grande Fratello Vip.

Pago, rivelazioni choc su Serena Enardu: retroscena inaspettato

Temptation Island è stato il programma che ha messo alla prova i sentimenti di Pago e Serena Enardu portando a galla tutto ciò che non andava nella loro relazione ed infine alla rottura. Diventato concorrente del GF Vip, il cantante è poi stato raggiunto nella Casa da Serena ed entrambi hanno deciso di darsi una seconda possibilità fino alla rottura, a questo punto definitiva. Ed a quanto pare potrebbe c’entrare l’ex tentatore (ed ex corteggiatore di Uomini e Donne) Alessandro Graziani, che aveva turbato non poco la Enardu. Si legge in merito su Chi:

Dopo la partecipazione a Temptation Island la scorsa estate Pago ha raccontato il suo percorso in un libro in uscita a giugno. Ma ha dovuto cambiare in corsa il capitolo dedicato a Serena, che si è trasformato in una lettera d’addio, nel momento in cui il cantautore ha scoperto che la relazione tra lei e il tentatore Alessandro Graziani c’è effettivamente stata.

Quindi, il settimanale diretto dalla futura stella di Mediaset, Alfonso Signorini, ha riportato alcuni stralci:

Cara Serena, ho smesso dentro me di chiamarti amore. È il 22 aprile. Il mio cuore non batte più come prima. Nei capitoli consegnati a febbraio, prima del coronavirus, “Tu lo sai”, che ero pronto a convolare a nozze. La quarantena è una vera prova d’amore per ogni coppia che decide di superare insieme un momento drammatico. E noi, noi no. Siamo quelli che non ce la facciamo, non ce la faremo o forse siamo quelli semplicemente siamo destinati a non stare insieme. Poche parole, contano i fatti. […] Improvvisamente abbiamo smesso di parlarci da innamorati. Questo lo sappiamo. Anzi, lo sai tu. Sono tornate fuori tutte le vecchie problematiche che fondamentalmente tu non hai mai cancellato dentro al tuo cuore, in profondità, con una rabbia che non si cancellerà mai. Problemi che poco hanno a che fare con l’amore. L’iter è stato lo stesso, lo avevo già vissuto. Tu che inizi parlare di meno, l’amore mentale e fisico che viene meno, fino a quando siamo stati in grado, questa volta, di non trascinarci a lungo.

Ma oltre alla mancanza di dialogo, cosa ha portato alla loro fine definitiva? Pago parla di “mancanza di verità” ed usa addirittura la parola “omertà”, fino al crollo avvenuto lo scorso 11 maggio.

I vecchi tempi sono tornati o forse non sono mai andati via per te. Ti chiudi in bagno. Il tuo cellulare però resta fuori. Non lo avrei mai fatto. Non l’ho mai fatto. Sono un buono. Chi mi conosce lo sa. Non resisto. Prendo lo smartphone in mano e lo sblocco. Guardando la lista dei messaggi su WhatsApp, corro velocemente sotto il nome “Ale” con accanto un emoticon con un orsetto. Già, non ci volevo credere. Quello che leggo, quello che ascolto – ebbene sì anche gli audio – è un qualcosa che non mi fa nemmeno male. È solo una realtà di m… che devo accettare. Serena, tu non hai avuto un flirt di due giorni in Sardegna con questo ragazzo come mi hai voluto far credere. Ma è stata una vera storia d’amore. E il tutto succedeva, combaciando le date, proprio nel periodo in cui volevi tornare con me. Quando sei uscita dal bagno, quel telefono l’ho lanciato sul lavandino. Ti ho guardato e ti ho detto: «Menomale che mi avevi detto tutto». La frase che non scorderò mai, però, è una: “Ci sono stata più volte”.

E con questa lettera che si chiude il libro di Pago, in cui il cantautore rivela un retroscena sconvolgente della sua relazione ormai terminata con Serena, passando dal dolore per un aborto subito in gioventù da una sua fidanzata, alla storia avuta con Miriana Trevisan.