Miriana Trevisan si è raccontata oggi al cospetto di Silvia Toffanin nel corso di Verissimo ed ha parlato anche di Pago, l’uomo che l’ha resa madre di Nicola, l’amato figlio. Nel parlare dell’ex marito, ha spiegato di avere con lui un ottimo rapporto, quasi fraterno ed ha sperato di essere riuscita a portare anche questo importante messaggio anche nel corso della sua partecipazione al Grande Fratello Vip.

Dopo l’intervista di Miriana a Verissimo e che ha visto anche la presenza del piccolo Nicola in studio, è intervenuto Pago con un post su Instagram di grande stima nei confronti dell’ex compagna e di infinito amore verso il figlio:

Amo mio figlio più di ogni altra cosa esistente al mondo, vederlo così felice insieme alla mamma è una gioia che non posso descrivere perché non esistono parole per farlo, questa è vita , è l’amore che dovrebbe scorrere nelle persone di tutto il mondo, di qualunque stato essi siano, vivere , sentirsi felici con quello che si ha , è pace… TI AMO NICOLA. E a te Miriana non posso dire nient’altro che grazie , per quello che sei e che trasmetti a nostro figlio, ti voglio bene anzi, dopo questi sei mesi ancor di più, sono orgoglioso di te!