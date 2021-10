Pago intervistato da Casa Chi, ha parlato del suo rapporto con l’ex moglie Miriana Trevisan, svelando per quale motivo il loro matrimonio non ha funzionato e cosa ne pensa della sua esperienza al Grande Fratello Vip.

Ci siamo lasciati perché eravamo come La Guerra dei Roses, ci stavamo ammazzando. E’ una cosa che capita, capita… avevamo un bambino e ti dico anche, noi l’abbiamo tirata un po’ per le lunghe proprio per Nicola. Quando ci siamo separati lui aveva quasi tre anni ma avremmo dovuto farlo prima.

Con lei ho divorziato poi l’ho risposata per finta a Las Vegas per un videoclip poi c’è stato il riavvicinamento e ci abbiamo riprovato dopo due anni e mezzo, insomma… Non è andata.

Semplicemente non era più il caso di continuare. Adesso? Ora come ora la verità è che siamo in una condizione che fossi uno che guarda all’esterno direi invidiabile per due persone separate con un figlio perché… all’inizio abbiamo dovuto superare i problemi classici di chi si separa ed ha un figlio arrivando quasi a mettere in mezzo gli avvocati. Poi abbiamo deciso di mettere tutto apposto ed avere un rapporto civile per evitare gli errori.