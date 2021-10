E mentre stanotte c’è stato un avvicinamento molto particolare tra Miriana Trevisan e Nicola Pisu (nonostante le ultime incertezze di lei), l’ex marito Pago è intervenuto a Radio Radio per svelare cosa ne pensa delle ultime dinamiche del Grande Fratello Vip.

Miriana attratta da Nicola? Pago interviene

Io sono contento per lei, se vedo che sta bene sono felice. Lei più che per la differenza d’età è frenata dal fatto che arriva da un periodo molto molto complicato e vuole viversi le storie andandoci coi pieni di piombo, lentamente, passo lento, pesato, lei in questo caso ha paura di scottarsi.

Pago, ospite di Giada Di Miceli a Non succederà più, ha aggiunto:

Se le piace Nicola? Secondo me le piace, altrimenti non farebbe mica questi giochi così, lei è frenata perché vuole capire bene la persona, non è una che si butta, ci sono persone che magari si buttano a capofitto e persone che hanno bisogno di più tempo.

E sulla frecciatina che la mamma di Nicola Pisu ha riservato a Miriana Trevisan, l’ex risponde:

Perché lo ha fatto? Dovresti chiederlo a lei, queste domande gossippare dovresti farle a lei non a me. Non so neanche cosa ha detto, figurati.