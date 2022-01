Dopo le insinuazioni (nemmeno troppo leggere) di Giacomo Urtis sul conto di Miriana Trevisan al Grande Fratello Vip, i due si sono chiariti ma fuori le cose si starebbero muovendo a livello legale e Pago (ex marito della showgirl) avrebbe anche sentito telefonicamente Alfonso Signorini, conduttore del reality show.

Cosa pensa Pago dopo le illazioni di Giacomo Urtis? Miriana in confessionale ha dichiarato che avrebbe sentito i suoi legali. La reazione a caldo dell’ex marito è stata di delusione soprattutto perché c’era il bambino a casa che guardava.

Rosalinda Cannavò, conduttrice di Casa Chi, ha posto la domanda all’autore del GF Vip, grande amico di Pacifico Settembre:

Pago ha sentito personalmente Alfonso Signorini. So che si sono parlati ed erano tutti e due sulla stessa barca. Però so anche che il materiale che hanno prodotto Giacomo Urtis e Soleil Sorge, protagonisti di questa vicenda, probabilmente in queste ore potrebbe essere notificata una diffida prima e una querela successivamente.