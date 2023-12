Chi è il padre di Vittorio Menozzi? Questo nome ha recentemente guadagnato popolarità grazie alla sua partecipazione al Grande Fratello 2023. Nato a Parma nel 2000, il modello ha 23 anni ed è di origini emiliane. Ma chi sono i genitori di questo giovane ingegnere e modello che ha catturato l’attenzione del pubblico?

Il padre di Vittorio Menozzi è un ingegnere. Questa professione ha avuto un impatto significativo sulla vita di Vittorio, tanto che anche lui ha seguito le orme paterne.

Dopo il diploma, Vittorio ha frequentato l’Università di Parma e si è laureato in Ingegneria Gestionale e Gestione Industriale.

Questa formazione tecnica, combinata con la sua passione per la moda, ha permesso a Vittorio di costruire una carriera unica e variegata.

Nonostante la forte influenza del padre, Vittorio ha anche una profonda sensibilità artistica, ereditata dalla madre, una musicista.

Fin da bambino, Vittorio si è dedicato al pianoforte e al canto, dimostrando che le due anime della sua vita – l’ingegneria del padre e la musica della madre – hanno contribuito a plasmare la sua personalità.

Vittorio ha parlato dei genitori anche al Grande Fratello:

I miei sono molto diversi ma vanno molto d’accordo. Mia mamma ha una formazione umanistica mentre mio padre è ingegnere nell’animo, incallito. Però devo dire che hanno una complicità incredibile.

Crescere due figli come hanno fatto loro non è facile. Io sono stato sempre un po’ ribelle e non ho mai avuto un grande gruppo di amici. Ho sempre avuto un carattere originale.