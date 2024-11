Giacomo Franchi, padre di Tommaso, concorrente del Grande Fratello, ha catturato l’attenzione dei fan durante un’intervista al programma radiofonico Non succederà più, in onda su Radio Radio con Giada Di Miceli. Parlando dell’esperienza del figlio nella Casa più spiata d’Italia, ha condiviso riflessioni su Mariavittoria Minghetti, momenti di passione e rapporti tra concorrenti.

Durante l’intervista, Giacomo ha espresso un’opinione favorevole sulla relazione tra Tommaso e Mariavittoria:

“Sì, Mariavittoria mi garba! Ancora non la conosco, ma importante è che facciano star bene il figliolo”. Il signor Giacomo ha confermato il bacio tra i due e rivelato che anche la nonna di Tommaso, figura molto amata dal giovane, ha approvato il rapporto:

Il papà di Tommaso ha affrontato con tatto il tema dei momenti di intimità davanti alle telecamere:

Anche Giglio e Yulia hanno un bellissimo rapporto ma non mi sembra che ostentino. Sono più per quello stile lì ecco. Gli esempi sono importanti quando si sta davanti a tante persone.

Mi piace meno questa ostentazione e un po’ mi annoia. Ma se stanno bene loro, va bene a loro. In generale preferisco la discrezione. La mia non è una critica ma solamente un punto di vista.

Non è che non approvo i momenti di passione nella Casa. Ognuno è libero di fare come vuole, però il troppo ostentare mi sembra un po’… sono di più per la privacy per certe cose un po’ più intime. Io sono un po’ più riservato. Non dico che devono essere casti e pure eh, no d certo.

Ha sottolineato che preferisce uno stile più discreto, come quello di altri concorrenti, e ha elogiato il figlio per il suo comportamento maturo:

Giacomo ha raccontato un episodio legato a Maica Benedicto, concorrente del Gran Hermano:

Devo dire che è stato maturo nel dire di ‘no’. L’ha conosciuta un giorno e mezzo. Penso sia un’attitudine di una generazione come la mia. Quando hai a che fare con altre persone o sei sotto nel lavoro a qualcun altro devi portare rispetto.

Ai genitori succede che si risponde in modo impulsivo, invece quando stai lavorando per altre persone, quando vorresti dire qualcosa ti trattieni e impari a essere poi più tollerante e più discreto. Mio figlio si distingue anche per questo, per il modo di fare un po’ differente dagli altri. In tanti mi chiamano per farmi i complimenti per mio figlio e mi fa piacerissimo. La cosa mi rincuora. Per un genitore è un grande traguardo.

Non è una cosa facile stare lì dentro quindi non è che voglio criticare gli altri. Uno a volte quando è sotto le telecamere o chiuso in una Casa da 60 giorni a volte fa delle cose che non se ne rende nemmeno conto. Buffo quando si rivedono e diranno “ma che ho fatto”.