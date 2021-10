Anche il papà di Sophie Codegoni attacca Matteo Ranieri, ex scelta della figlia durante il percorso da tronista a Uomini e Donne. Tra le pagine di DiPiù, l’uomo ha svelato il suo punto di vista.

Lui poi ha iniziato a pubblicare in rete le foto con lo sguardo verso l’orizzonte e le telespettatrici del programma si sono scatenate contro Sophie. Invece la verità era un’altra: era Sophie a soffrire, non lui.

Matteo Ranieri dopo l’ultimo sfogo di Sophie al Grande Fratello Vip, ha risposto con un video che trovate in apertura del nostro articolo (restando come sempre sul vago) che lascia il tempo che trova.

Queste mancate risposte (dicendo di non voler cavalcare il gossip) mi fanno pensare che la versione di Sophie e del padre sia sempre più vera.

Quindi farmi passare per una che non voleva trovare l’amore ma voleva fare la fashion blogger… no. Erano tante cose… io non sono mai arrivata ad una risposta. Conta che quando è arrivato sotto casa mia con il suo amico per lasciarmi, è sceso dalla macchina e l’amico l’ha lasciata accesa.

Lui è sceso dalla macchina dicendomi che non gli piacevo ne esteticamente e nemmeno caratterialmente e poi mi ha chiesto: “Che cosa diciamo ai nostri fan?”. Ti giuro su mia madre, questo è stato il modo in cui mi ha lasciato, con l’amico pronto a ripartire.