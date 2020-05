Non è la prima volta che Madre Natura lascia il posto a Padre Natura nella storia di Ciao Darwin, stasera, con la puntata in replica (cliccare per credere) che vedrà contrapporsi il mondo del Web contro i volti storici della televisione, arriverà anche un uomo tutto muscoli per fare impazzire il pubblico.

Chi è Filippo Melloni? Padre Natura di Ciao Darwin 8

A ricoprire l’incarico di Padre Natura, dopo tante belle ragazze è arrivato Filippo Melloni, un modello originario di Bologna, studente di medicina (il padre è medico) e amante dello sport. Il suo seguitissimo profilo Instagram (che potete trovare cliccando qui), vanta più di 270mila follower.

Filippo, così come ci racconta il suo profilo ufficiale, ha una grande passione per lo sport e, negli anni, il suo fisico è visibilmente cambiato. “Come mi sono sentito nelle vesti di Padre Natura? A mio agio! Non avrei mai immaginato di poterlo diventare, non l’avrei mai detto. Mi sento una statua ma non mi sarei mai visto sul palco di Ciao Darwin. Ho pensato di fare TV, con Instagram ho cercato visibilità e se queste situazioni si presentano perché no? Faccio il tifo per il web perché sono molto social!”, ha raccontato nel corso dell’intervista che gli ha proposto il programma.

Il giovane ha poi ha aggiunto: “Che rapporto ho con il mio corpo? Lo curo tanto! Se rimorchio tanto? Non mi lamento… sono un po’ stronz* ma romantico. Il Sess*? Tanto e di qualità!”. Filippo Melloni afferma anche di amare tutta la musica e di allenarsi spesso per mantenere il suo fisico sempre al meglio ma senza esserne ossessionato.