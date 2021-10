Franco Bortuzzo ospite di Barbara d’Urso durante Pomeriggio 5, ha nuovamente parlato del rapporto tra Manuel e Lulù Selassiè, dopo l’ultimo avvicinamento al Grande Fratello Vip.

In questa occasione io ho sempre insegnato a mio figlio di fare il protagonista ed io adesso faccio lo spettatore, non posso dirti cosa devo dirti. E’ una cosa che stanno vivendo loro due nella Casa. Io sono qui a guardare.

La sensazione che posso darti è che loro vivono un reality, quindi dobbiamo per forza vederlo, non possiamo evitarlo, quindi se loro si sentono di farle ben venga, non sarò io a dire fate o non fate.

Se Lulù mi piace o no? Io ti dico la sincera verità. Manuel da quando è entrato al Grande Fratello Vip ha già vinto. Io non ho mai voluto parlare delle persone che hanno sparato a mio figlio figurarsi se dovrei parlare di una ragazza che gli dà un bacio. Mi astengo da queste cose obiettivamente, sono piccolezze, sono cose che succederanno più avanti se lo vorranno.