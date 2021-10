Il papà di Manuel Bortuzzo rincara nuovamente la dose su Lulù Selassiè tra le pagine di Nuovo TV. Dopo la diretta di ieri del Grande Fratello Vip, la principessa persiana ha cercato di prendere le distanze da questa spinosa situazione.

“Lulù? Forse è un po’ possessiva e non rientra nei canoni di mio figlio Manuel e si discosta dal suo stile di vita”, ha confermato Franco Bortuzzo ancora una volta.

Franco ha commentato anche uno dei momenti più emozionanti del GF Vip: Manuel in piedi nella Casa.

Il signor Bortuzzo ha raccontato delle enormi difficoltà prima di raggiungere questo traguardo:

Ci è voluta tanta fisioterapia per potersi alzare in piedi. Lui non molla mai, e il percorso è ancora lungo.