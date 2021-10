Il padre di Manuel Bortuzzo fa il tifo per Sophie Codegoni? In queste ore proprio il signor Franco ha creato un involontario putiferio sui social dopo aver condiviso una fotografia dell’ex tronista tra le sue storie di Instagram.

“Post muto” ha scritto Franco Bortuzzo con tanto di emoji che ride con le lacrime agli occhi. In tanti pensano sia una chiara frecciatina nei confronti di Lulù Selassiè che ha dimostrato, in più d’una occasione, di essere molto gelosa del rapporto tra Manuel e Sophie Codegoni.

Altri invece sostengono che non ci sia stata alcuna frecciatina in quanto, il buon Franco, pubblica spesso fotografie dei coinquilini di Manuel.

E’ solo un caso che questa volta sia toccato proprio a Sophie?

La passata edizione AVETE MASSACRATO LA MAMMA DI PIER … ora tutta questa indignazione PER IL PAPÀ DI MANUEL NON LA VEDO #gfvip pic.twitter.com/fe6gQ8Lyc7

Da un mese il papà di Manuel mette foto del figlio, di Aldo, di Manila, foto del figlio con Lulù, della Cipriani, Alex e Davide.. Mette la foto di Sophie e saltate come delle molle.. Non ha senso proprio 🤣🤣🤣🤣🤣 #GFVIP

C è ma voi veramente state dicendo che la famiglia si sta svagliando contro Lulù solo per una foto che il papà di Manuel ha messo nelle storia? Lui pubblica ogni giorno foto di tutti, non crate il marcio dove non c è. #gfvip

— Arianna 🌕🌑 /19-06-2022 (@mengoni_rules) October 11, 2021