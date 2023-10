Chi sono la madre e il padre di Giselda Torresan del Grande Fratello? Cresciuta in montagna, la concorrente non è abituata a tante cose e, anche il rapporto con i genitori, per molti versi è stato difficile.

Padre e madre di Giselda Torresan del Grande Fratello: chi sono e dove vivono

“Mio papà è sempre stato uno severo. – ha raccontato Giselda a Rosy – La figlia che ha 30 anni sempre in giro per la montagna non vuole farsi una famiglia… dopo abbiamo risolto. Quando ha iniziato a vedere che ero sui giornali ha iniziato a credere in me e nelle mie passioni. Non era tanto felice fino a qualche tempo fa. I miei genitori hanno 16 anni di differenza e si sentono…”.

Al momento Giselda vive sul Monte Grappa, in una malga di proprietà della sua famiglia per quattro generazioni, dove si occupa degli animali e della manutenzione del posto così come ha svelato in una intervista rilasciata al Messaggero: