Giuseppe Garibaldi è tra i concorrenti più amati del Grande Fratello 2023. Proprio in queste ore il concorrente ha parlato del padre, svelando il suo punto di vista in merito al suo ingresso nella Casa più spiata d’Italia.

Quando io dovevo venire qui mio padre non voleva tanto che dopo tante discussioni comunque non mi ha parlato per 3 o 4 giorni. ‘Dove vai, non è cosa per te, sono cose grandi per la nostra realtà’… Il giorno dopo invece era lì con me ad aspettare che io partissi, ci siamo abbracciati ma non ci siamo detti nulla.

E’ un grande il mio papà; è un tipico uomo del sud, ho conosciuto mio padre e mio nonno come gli unici veri uomini della mia vita, con la ‘U’ maiuscola.

Un ‘Ti amo’ o ‘Ti voglio bene’ non ce lo siamo mai detti, quella forma di intimità, di dirci le cose che pensiamo non l’abbiamo mai fatto, né con mia madre né con lui. La nostra confidenza era il lavoro, la campagna, il bar ma non una confidenza d’amore. Magari mio padre si aspettava di più da me, io spero di non averlo deluso…