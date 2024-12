“Quei limoni sono un po’ troppo”, il padre di Giglio lancia una frecciatina a Shaila e Lorenzo e parla di Helena

Filippo Giglioli ha parlato apertamente del figlio, Luca Giglioli detto Giglio, attualmente concorrente del Grande Fratello, e delle dinamiche all’interno della Casa, durante un’intervista con Giada Di Miceli a Non succederà più su Radio Radio. Tra gli argomenti trattati, il rapporto di Luca con Yulia Bruschi, l’astio verso Helena Prestes, e una frecciatina alla coppia Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato.

Grande Fratello, parla il padre di Giglio

Filippo ha sottolineato quanto senta la mancanza del figlio, con cui condivide quotidianità e lavoro nel salone di famiglia. Sul legame tra Luca e Yulia Bruschi, ha dichiarato: “Penso che Luca faccia bene a godersi questa conoscenza, sono in una situazione particolare. Sembra ben cotto”.

Ha poi aggiunto che il figlio è stato single per oltre due anni prima di entrare nella Casa, rendendo il suo avvicinamento a Yulia un naturale sviluppo nel contesto del reality.

Le parole su Jessica Morlacchi

Rispondendo alle dichiarazioni di Jessica, che aveva ammesso una cotta per Luca, Filippo ha scherzato: “A Jessica dico che è una donna splendida, piace più a me che a Luca. Però c’è una differenza di età che non si può ignorare”.

La frecciatina a Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato

Parlando della coppia Shaila-Lorenzo, Filippo non ha risparmiato una critica: “La loro è una relazione travolgente, anche troppo. Questi limoni in ogni angolo della Casa sono un po’ troppo. Se lo facessero anche altri, come Giglio, chissà cosa direbbero”.

La questione con Helena Prestes

Sull’astio tra Luca e Helena, Filippo ha offerto un’analisi comprensiva, attribuendo le tensioni alla natura emotiva e alla solitudine di entrambi: “Helena è molto emotiva, a volte eccessiva, ma penso sia reale. Luca è una persona buona, non riesce a essere falso. È tutto amplificato dalla situazione”.

Ha concluso dicendo che l’irritazione del figlio potrebbe derivare dagli atteggiamenti altalenanti di Helena, che mal si conciliano con il carattere preciso e puntiglioso di Luca.

L’intervento di Filippo Giglioli ha offerto uno spaccato interessante sulle dinamiche del Grande Fratello. Il padre di Giglio ha dimostrato grande affetto per il figlio e una visione equilibrata sulle relazioni nate all’interno della Casa, lanciando al contempo alcune critiche verso altri concorrenti.