Il padre di Antonella Fiordelisi sta creando più dinamiche di alcuni vipponi dentro la Casa del Grande Fratello Vip. Il nostro Stefanone Nazionale, è intervenuto sui social parlando della Murgia e di tale “gufo triste”.

Il padre della Fiordelisi fa esplodere la polemica: spunta Murgia e il “gufo triste”

“Comunque se la Murgia si salva giuro che mi cancello da Twitter”, ha scritto Stefano Fiordelisi. Poi ha aggiunto:

Nel caso dovessi cancellarmi vi dico che la concorrente che più mi sta sui maroni e’ gufo triste. Cerchiamo di spedirla prossimamente a casa. Mai vista una persona così.

Alla domanda di un follower “Ma chi è gufo triste?”, il padre di Antonella ha risposto: “Una volta leggevo Zagor”.

Zagor è un celebre personaggio dei fumetti anni ’60 e, tra i protagonisti che gli ruotano attorno c’è anche il “gufo triste” citato da Fiordelisi:

Gufo Triste (1ª apparizione in Collana Araldo n. 1): spalla del Comandante Mark. Capo supremo delle quattro tribù indiane dei Grandi Laghi, è il trisnipote di un potente stregone dal quale ha ereditato la saggezza e una massima per ogni occasione.

Per le mie superstar di Twitter non ci saranno dubbi: la persona in questione dovrebbe essere Giaele De Donà.