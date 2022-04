La storia familiare di Blind, attuale naufrago dell’Isola dei Famosi, è certamente complessa. A dimostrarlo sono le sue parole sulla madre e la replica di quest’ultima che lo ha trascinato in tribunale chiedendogli gli alimenti per lei e il fratello minore. Adesso però, ad intervenire è stato anche il padre del rapper.

Il padre di Blind interviene e prende le sue difese

Quella avanzata dal padre di Blind è una versione del tutto opposta all’ultima esposta dalla madre anche in occasione di una recente intervista. Alex Rujan, padre di Franco – vero nome di Blind – è intervenuto al quotidiano La Nazione asserendo:

Mio figlio non è come lo ha dipinto sua mamma. Franco è un bravo ragazzo, uno che non ha mai abbandonato nessuno.

Le sue parole giungono dopo le esternazioni della madre di Blind, Valerica, che accusava il figlio di aver voltato le spalle alla sua famiglia. Il padre ha commentato:

Mi ha fatto molto male quello che ho letto sul conto di mio figlio. Io conosco la mia ex compagna e penso che voglia cavalcare la situazione per suo interesse.

Con il padre, Blind non avrebbe mai interrotto i rapporti. Secondo l’uomo, il rapper non avrebbe mai parlato di lui a X Factor “per non far dispiacere alla mamma”. Ed aggiunge:

Eravamo insieme anche pochi giorni prima della sua partenza per l’Isola. È scoppiato a piangere e mi ha detto ‘papà, tirerò fuori quello che ho’. D’altronde io gliel’ho sempre detto. Per me, che siamo in un ristorante di lusso o a Capanne, per me è e resta mio figlio. Un figlio dal cuore generoso.

Adesso che Blind è all’Isola, Alex non perde neppure un momento del suo percorso in Honduras:

Sono molto contento del suo percorso, ha iniziato l’Isola ed era tranquillo. Le tensioni e continui litigi lo hanno agitato. In un ambiente litigioso e per certi versi ostile come quello attuale lui tende a chiudersi e proteggersi sembrando anche scontroso, ma in realtà è solo spaventato. Speriamo che riprenda con il sorriso il suo percorso. Questa per lui è un’occasione, nel quale si sta disegnando il suo futuro.

E sulle questioni familiari finora emerse, ha concluso: