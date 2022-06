Il padre di Belen Rodriguez in ospedale, Gustavo è stato operato: come sta? Parla la moglie

Gustavo Rodriguez, padre di Belen, Jeremias e Cecilia, è stato operato in queste ore, così come fa sapere Veronica Cozzani, sua moglie. Ma cosa è accaduto all’ex concorrente dell’Isola dei Famosi 2022? Scopriamolo a seguire.

Il padre di Belen Rodriguez in ospedale, Gustavo è stato operato

In base al commento che la mamma di Belen ha lasciato su Instagram, pare che Gustavo sia stato operato dopo la perforazione del colon. Veronica Cozzani ha anche aggiunto che, fortunatamente, adesso il marito sarebbe in fase di ripresa: “Sta meglio!”, ha aggiunto.

Cecilia Rodriguez ha ricondiviso la fotografia postata dalla mamma mentre Jeremias e Belen hanno preferito non commentare pubblicamente ma cliccare “like” allo scatto condiviso da Veronica.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Veronica Cozzani (@veronicacozzani)

Chi è il papà di Belen

Gustavo Rodriguez ha sempre lavorato, ma da quando è arrivato in Italia per avvicinarsi a sua figlia, la nota showgirl Belen, ha deciso di dedicarsi al mestiere di nonno a tempo pieno.

È una persona molto semplice, ama cantare e stare nella natura. Sportivo e fisicamente in forma, Gustavo non ha paura di nulla, sa nuotare e pescare e per questo la vita sull’Isola non lo spaventa affatto.