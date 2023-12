Beatrice Luzzi ha lasciato (momentaneamente) la Casa del Grande Fratello perché suo padre si è rotto il femore. In queste ore lo staff dell’attrice è intervenuto sui social per spiegare l’attuale situazione.

Beatrice è, come da regolamento, in albergo in quarantena in attesa che il Grande Fratello le comunichi quando rientrare.

Ecco il tweet del suo staff a seguire:

Buongiorno Fan,

questa mattina il papà di Beatrice (86 anni), ha subito un delicato intervento.

È andato tutto bene. ❤️

Grazie per i numerosi messaggi di affetto che ci avete inviato.

— BeatriceLuzziOfficial (@bealuzzifanpage) December 22, 2023