Notte di passione nella Casa del Grande Fratello Vip. Dopo Oriana e Antonino, anche Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi hanno voluto conoscersi in maniera approfondita.

Nonostante l’occhio indiscreto delle telecamere, i vipponi si sono dati alla pazza gioia abbandonarsi alla passione e svelando i loro sentimenti reciproci: “Ti amo”, si sono sussurrati a vicenda al termine del loro rapporto.

E se fuori dalla Casa questo contatto intimo ha creato parecchio scalpore, Stefano Fiordelisi non la pensa nello stesso modo. Il papà di Antonella ha cliccato “mi piace” ad una serie di commenti particolari che “giudicavano” le acrobazie sotto coperta della figlia con il fidanzato.

A: mi abbracci mentre dormo? E: sì ma non tutta la notte perché poi mi devo girare dall’altra parte.

A: “questo è il momento più bello della giornata per me.”

E: “per me no”

A: “eh, per te e a letto, la sera mentre dormiamo accoccolati.”

IL SORRISINO MALEFICO DI EDO L’AVETE VISTO?#donnalisi pic.twitter.com/oYkXcmXXj5

— ͛ ❄️ (@Ylenz_) November 17, 2022