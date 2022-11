L’intervento del padre di Antonella Fiordelisi al Grande Fratello Vip ha destato parecchie critiche. Il signor Stefano, dopo oltre un mese di distanza dalla figlia, ha pensato bene di commentare la sua forma fisica: “Sei ingrassata, mangi troppi dolci. Segui Pamela che è molto attiva”.

Criticare l’aspetto fisico di Antonella Fiordelisi è difficile oltre che ingiusto. Papà Stefano, invece, ci è riuscito perfettamente. Durante il loro faccia a faccia in Casa, ha esortato la figlia a mangiare di meno per mantenere intatta la forma fisica:

Sei un po’ ingrassata, eh? Stai mangiando molto. Prendi meno caffè, stai mangiando qualche dolcino in più, segui Pamela che è molto attiva sul tapis roulant. Cerca di essere meno pigra perché sei una sportiva, ti allenavi tutto il giorno. Ti ricordi quante ore nel traffico di Napoli mentre studiavi in macchina? Non abbatterti, siamo fieri di te. Sei bellissima.

A fargli notare la gaffe (“Fai gli squat, dice mamma”, aveva aggiunto nel frattempo il padre) è stato Alfonso Signorini che ha commentato:

Comunque Antonella, se sei ingrassata non lo so ma stai da Dio!

Dopo la diretta, la reazione di Antonella Fiordelisi di fronte al messaggio del padre è stata perfetta:

Prenderò alla lettera tutti i consigli di mio padre… Ma non quello di non mangiare!

Come stai, amore? Sei bellissima, Antonella. Ti guardo con mamma tutti i pomeriggi, non perdo un secondo. Stai facendo un percorso bellissimo. Alti e bassi, qualche basso potevi evitarlo ma è sempre la paura che ti frega. Devi imparare a fidarti un po’ più degli uomini.

Io e mamma siamo Donnalisi, quindi credici in questa storia. Forse hai toppato in qualche occasione sempre per questa maledetta paura che hai. Vai avanti, crediti, impara a fidarti perché Edoardo è una persona di spessore. Credici, non sono tutti uguali gli uomini. Devi farti di mamma e papà. A volte sei testarda. Hai fatto qualcosa con Edoardo che mi ha fatto un po’ arrabbiare. Avevi timore di avvicinarti troppo ma ci credo in Edoardo. Anzi, vorrei anche vederlo.