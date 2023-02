A poche ore dalla nuova puntata del GF Vip, sui social c’è grande fermento dopo gli ultimi accadimenti. Come sappiamo Gianluca Benincasa, ex di Antonella Fiordelisi, non farà il suo ingresso nel reality dopo un esposto del padre dell’influencer.

Il padre di Antonella Fiordelisi attacca Signorini ed il GF Vip? La verità

Proprio il padre di Antonella torna protagonista su Twitter, dove circolano gli screen di una sua presunta Instagram Stories nella quale prende nuovamente le difese della figlia, usando parole molto forti.

Diciamo subito che lo screen in questione andrebbe preso con le pinze dal momento che non possiamo verificarlo personalmente. Il profilo Instagram del signor Fiordelisi è infatti blindatissimo, sebbene proprio da quest’ultimo partirebbero le invettive contro chi osi attaccare la figlia. Tuttavia nelle ultime ore l’uomo è intervenuto facendo delle doverose precisazioni.

Ecco le parole che erano circolate, attribuite al signor Fiordalisi:

Antonella non merita di essere trattata così da questi ignoranti che stanno in Casa, che facciano Grande Fratello. Dobbiamo intervenire su queste parole pesanti o dobbiamo vedere lo schifo. Se dobbiamo vedere ancora sto schifo contro una ragazza di 24 anni Signorini chiudi il programma che fai più bella figura.

Ecco di seguito gli screen in questione.

La verità sugli screen

Il padre di Antonella è però successivamente intervenuto smentendo categoricamente le parole scritte. Ecco cosa ha fatto sapere: