Colpo di scena a Ballando: pace fatta tra Selvaggia ed Elettra, la proposta shock spiazza tutti

Le tensioni tra Selvaggia Lucarelli ed Elettra Lamborghini hanno radici profonde, con la giornalista che in passato non aveva risparmiato critiche feroci alla cantante, arrivando persino a paragonarla a un virus. Un dissidio che nel 2020 aveva portato Elettra a disertare Domenica In proprio per evitare un confronto diretto: cosa è successo ieri sera a Ballando con le Stelle?

Ballando con le Stelle: l’inaspettata svolta tra Selvaggia ed Elettra

L’ottava puntata del dancing show ha visto Elettra Lamborghini nelle vesti di ballerina per una notte, creando un’atmosfera elettrizzante per il tanto atteso faccia a faccia. Sorprendentemente, Selvaggia ha mostrato un volto inedito, accogliendo la performance con parole inaspettate: “Con le calze color carne alla Taylor Swift sei molto bella”.

In un momento di distensione, la giurata ha lanciato una proposta bomba: “Io ti aspetto. Ma come dove? Qui da noi in gara, mica fuori di qui con una mazza chiodata! Secondo me ci divertiremmo molto”. Una dichiarazione che ha fatto calare il silenzio in studio.

La risposta della Lamborghini ha però raffreddato gli entusiasmi. Con la sua tipica spontaneità, ha dichiarato: “Non so nemmeno se sarò viva l’anno prossimo”, lasciando trapelare dubbi e incertezze sul suo possibile futuro nel programma, tra questioni di cachet e impegni professionali.

La cantante ha sorpreso tutti rivelando di seguire un percorso psicologico che l’ha portata a concentrarsi sul presente, allontanandosi dalla pressione di impegni futuri. Una vulnerabilità inaspettata per un personaggio solitamente associato alla spensieratezza e al divertimento, che ha mostrato quanto le luci della ribalta possano nascondere insicurezze profonde.

La questione del cachet a Ballando con le Stelle

Il dialogo con Selvaggia Lucarelli ha fatto emergere un altro aspetto cruciale: la questione economica. Tra battute e sorrisi, è emerso come il tema del compenso rappresenti un ostacolo concreto per la partecipazione di Elettra come concorrente ufficiale: “Dai dillo che è il cachet il problema”, ha ironizzato la giudice di Ballando.