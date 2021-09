Pace fatta tra Mara Venier e Francesca Fialdini nei corridoi degli studi Fabrizio Frizzi a Roma dove entrambe stavano provando, così come svelano in esclusiva i colleghi di Blogo.

Oggi a margine delle prove dei loro programmi nei corridoi degli studi Frizzi di Roma si sono incontrate Mara e la Fialdini. Chi era presente riferisce di un incontro molto cordiale fra le due conduttrici che si sono fermate e salutate.

Nel corso di questo incontro le padrone di casa della domenica pomeriggio di Rai1 hanno parlato dell’inizio delle loro trasmissioni, la cui prima puntata stagionale è prevista in onda proprio domani pomeriggio, in maniera garbata e sorridente come conviene tra persone educate.

L’incontro chiarificatore tra le due conduttrici è terminato con un abbraccio che ha suggellato dunque la pace fra le due conduttrici della domenica pomeriggio della prima rete della televisione pubblica.