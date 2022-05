Pace fatta tra Fedez e J-Ax? Il gesto fa impazzire i fan: ecco quale

Sarebbe tornata la pace tra J-Ax e Fedez, dopo alcuni anni di silenzio e una rottura, sia umana che artistica, che ha fatto soffrire molto i diretti interessati ma anche gli estimatori di entrambi.

Durante una recente intervista al podcast di Luca Casadei, One More Time, proprio J-Ax è tornato a parlare dell’ex amico e socio, svelando – nuovamente – i motivi della loro rottura:

Pensavo di farcela, ma il pensiero di dovermi alzare e andare a fare la riunione per discutere un contratto che non è nemmeno mio, mi toglieva la serenità. Anche avere dipendenti. E se poi fallisco? Io voglio serenità, sono un paranoico che soffre d’ansia, la sera pensavo: ‘Quanti dipendenti ho?’, invece Fedez diceva che a lui piaceva avere dei dipendenti.

Nel 2019 Fedez, nel corso di una lunga intervista rilasciata a Peter Gomez durante La Confessione, ha invece dichiarato:

Per me, è stata una ferita grande, una ferita nella quale io non ho perso un socio, ma un pezzo della mia famiglia acquisita. Un collaboratore mio e di Ax, con il quale avevo fondato la Newtopia, ha individuato in mia madre una problematica e tanto mi fidavo di questa persona che ho cominciato a dubitare di mia mamma. Questa persona, che poi avrei saputo aver fondato una società speculare a Newtopia, voleva diventare il mio manager.

Ax mi aveva giurato di essere estraneo a tutto questo, alla nuova società, all’addio di Rovazzi. Non ne sapeva nulla, così abbiamo fatto San Siro. Ax, all’indomani di una data che è stata bellissima, sarebbe dovuto venire a casa mia per conoscere Leone. Quella mattina mi ha telefonato: ‘Io non vengo. Ero d’accordo con loro, non te l’ho detto perché sapevo che altrimenti non avresti fatto San Siro’.