Proprio di recente Maddalena Corvaglia ha parlato della fine dell’amicizia con Elisabetta Canalis, parlando di “grande dolore”. In questi giorni, forse, qualcosa si è modificato così come ha rivelato Roberto Alessi ospite di Ogni Mattina.

Perché hanno litigato? Io so tutto ma anche io non ho capito. Maddalena Corvaglia dice che è una grandissima sofferenza ma non ne vuole assolutamente parlare, l’altra neanche. Non è una storia di uomini ne’ di lavoro, diciamo che una delle due si è sentita tradire dall’amicizia dell’altra.

Nonostante non siano chiari i motivi del loro doloroso allontanamento, pare che Maddalena ed Elisabetta vogliano fare la pace e siano pronte a mettere da parte le incomprensioni:

Sono pronte a fare la pace e presto si ritroveranno perché è un motivo talmente cretino… dicono che c’era di mezzo la storia di un contratto che avrebbero dovuto fare qualcosa insieme e una delle due non ha voluto, non so chi e non voglio saperlo, c’era una cosa, non so se era una roba di pubblicità, questo è quello che si dice, poi bisogna vedere se è o se non è…