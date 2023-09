Nella casa del Grande Fratello, Letizia Petris, una delle concorrenti, si è aperta con Paolo raccontando con gli occhi lucidi della morte di suo padre, Osvaldo. Tornando indietro nei ricordi, la ragazza ha condiviso il forte dolore che ha provato, una sofferenza difficile da dimenticare.

Già nel video di presentazione del reality show, proprio Letizia aveva parlato della perdita di suo padre, avvenuta all’inizio del 2020. La giovane fotografa ha condiviso con Paolo il dolore per la perdita avvenuta tre anni fa.

Questa sofferenza continua a essere parte della sua vita, e Letizia ha spiegato di aver ricevuto un forte sostegno dalla comunità di San Patrignano, dove molte persone erano legate a suo padre:

Era una persona eccezionale, in comunità gli volevano tutti bene. Mi diceva sempre che ero bellissima. In lui ho sempre visto un uomo forte, grazie a mia madre accoglievo l’anima con il cuore, grazie a papà usavo la testa. Gli dicevo: mi devi portare all’altare. Immaginavo il ballo tra padre e figlia, ho sempre avuto la visione dell’amore gigante. Questa cosa mi ha sempre fatto soffrire.

Letizia Petris nel video di presentazione aveva già raccontato la sua storia:

La mia vita è una serie tv. Papà e mamma quando erano adolescenti, prima della mia nascita, erano due tossicodipendenti, sono entrati in comunità a San Patrignano ed è nato un folle amore dal quale sono nata io.

Un giorno mia mamma mi ha chiamata dicendo che papà non stava bene e aveva la febbre alta, papà non è mai uscito dal pronto soccorso. Mi mancano i suoi abbracci, lui mi ha insegnato a non mollare mai e a guardare il lato bello della medaglia.