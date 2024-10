Ospiti Verissimo, puntata sabato 26 ottobre: Basciano torna da Silvia Toffanin, tutti i protagonisti

Sabato 26 ottobre, Silvia Toffanin torna su Canale 5 con un nuovo weekend di Verissimo, carico di emozioni, ospiti d’eccezione e momenti indimenticabili. La conduttrice accoglierà alcuni dei volti più amati del mondo dello spettacolo e della musica, ma anche storie di vita che lasceranno il segno: ecco tutti i protagonisti della puntata di oggi.

Ospiti Verissimo: tutti i protagonisti di sabato 26 ottobre

Tra gli ospiti della puntata di oggi, Ornella Vanoni, che a 90 anni continua a stupire con la sua inarrestabile vitalità. L’artista, considerata una delle più grandi voci della musica italiana, presenterà in esclusiva il suo nuovo album, un progetto musicale pensato per festeggiare il suo compleanno in grande stile. “È un album tutto da cantare e ballare”, ha anticipato.

In studio ci sarà anche Nina Sophie Rima, modella, attrice e influencer che ha trasformato le difficoltà della vita in una risorsa. La sua vicenda è un messaggio di speranza e forza che sicuramente non lascerà indifferenti i telespettatori.

Tra gli ospiti, farà ritorno da Silvia Toffanin anche Alessandro Basciano, che nella scorsa puntata di Verissimo ha ricevuto commenti negativi sul suo aspetto fisico. Il personaggio televisivo risponderà direttamente alle critiche, affrontando a viso aperto le polemiche che si sono sollevate.

La puntata di sabato vedrà anche la partecipazione della cuoca e fenomeno editoriale Benedetta Rossi, che racconterà il suo percorso, e di Samantha De Grenet, accompagnata dal figlio Brando, per una chiacchierata sui valori familiari e le sfide della vita.