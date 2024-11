Ospiti Verissimo, puntata sabato 23 novembre: star di Beautiful ed ex del Grande Fratello dalla Toffanin

Sabato pomeriggio, alle 16:30, i riflettori di Verissimo si accendono su un ospite d’eccezione: Kimberlin Brown, l’attrice che per oltre trent’anni ha interpretato Sheila Carter, l’iconica e temibile antagonista di Beautiful. Una presenza storica nella soap più amata al mondo, Sheila ha incarnato il ruolo della “cattiva” in una maniera che è entrata nell’immaginario collettivo dei telespettatori.

Anticipazioni Verissimo, gli ospiti di sabato 23 novembre

Kimberlin Brown si racconterà per la prima volta al pubblico italiano di Verissimo, svelando dettagli inediti della sua carriera e curiosità dal dietro le quinte di uno dei set più longevi della televisione internazionale.

Non solo Kimberlin Brown: il sabato pomeriggio del sabato di Verissimo sarà arricchito dalle interviste a due figure carismatiche dello spettacolo italiano. Fiordaliso, cantante dalla voce inconfondibile e simbolo di una generazione, si confiderà in uno spazio dedicato alla sua carriera e alla sua vita privata. Carmen Russo, icona del ballo e della televisione, nonché ex gieffina, racconterà momenti salienti della sua vita pubblica e privata, condividendo aneddoti ed emozioni.

Tra momenti di grande intensità, Angela Melillo presenterà al pubblico sua figlia Mia, regalando un momento di intimità familiare. A concludere la puntata, l’ironia travolgente di Francesco Cicchella: il comico napoletano, noto per le sue irresistibili imitazioni, porterà una ventata di buonumore, con gag esilaranti e racconti in chiave ironica.