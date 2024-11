Ospiti Verissimo, puntata sabato 16 novembre: Sophie Kinsella e ClioMakeUp da Silvia Toffanin

Sabato 16 e domenica 17 novembre, Verissimo torna su Canale 5 con un doppio appuntamento ricco di emozioni, storie di vita e grandi ospiti. La conduttrice Silvia Toffanin guiderà il pubblico attraverso interviste esclusive e racconti intensi, confermando il successo di uno dei programmi più seguiti del weekend.

Anticipazioni Verissimo, Sophie Kinsella e gli altri ospiti

Tra gli ospiti più attesi di Verissimo, la celebre autrice inglese Sophie Kinsella, famosa per i suoi trentatré best seller internazionali. Nel suo ultimo romanzo, Cosa si prova, Kinsella si apre per la prima volta sulla sua battaglia contro il cancro, condividendo un messaggio di forza e resilienza. “Scrivere mi ha salvato” ha rivelato l’autrice in un estratto anticipato dall’intervista.

La puntata di sabato vedrà anche la partecipazione di Clio Zammatteo, meglio conosciuta come ClioMakeUp. La make-up artist e influencer racconterà i momenti più importanti della sua carriera e come è riuscita a trasformare una passione in un impero digitale.

Tra le storie che animeranno il salotto di Silvia Toffanin, Eleonora Cecere ripercorrerà la sua carriera da Non è la Rai al Grande Fratello, mentre Rozsa, moglie di Rocco Siffredi, offrirà uno sguardo inedito sulla loro relazione. Inoltre, Dalila Di Lazzaro presenterà al pubblico il suo nuovo compagno Manuel, e Matilde Brandi aggiornerà i fan sugli ultimi risvolti della sua vita sentimentale.