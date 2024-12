Ospiti Verissimo, puntata di sabato 14 dicembre: Teresa Langella e Camilla Mancini da Silvia Toffanin

Sabato 14 e domenica 15 dicembre, Canale 5 si prepara a regalare al pubblico due pomeriggi indimenticabili con Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin. Tra momenti di leggerezza, emozioni e storie di vita, gli ospiti del weekend promettono di sorprendere e commuovere. Partiamo dai protagonisti della puntata di sabato 14 dicembre.

Verissimo, ospiti e anticipazioni del 14 dicembre

La puntata di sabato all’insegna di Verissimo si apre alle 16:30 con la coppia più amata della tv italiana: Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, insieme per il 31° anno consecutivo al timone di Striscia la Notizia. I due comici, con la loro inconfondibile ironia, ripercorreranno i momenti più iconici della loro carriera e sveleranno aneddoti inediti dietro le quinte del tg satirico di Canale 5.

Per la prima volta insieme in studio, Justine Mattera e sua sorella Jessica si racconteranno senza filtri. Un’occasione unica per scoprire il difficile percorso di vita che le ha rese così unite.

Il weekend prosegue con due artisti che hanno conquistato il pubblico: il cantante lirico Alberto Urso, che parlerà del suo successo internazionale dopo gli esordi ad Amici, e l’attrice Alessandra Martines, protagonista di un’intervista intima e riflessiva.

L’ex tronista di Uomini e Donne, Teresa Langella, sarà ospite insieme al padre Alessandro per condividere un toccante ritratto familiare. A chiudere il weekend, la scrittrice Camilla Mancini, figlia del celebre Roberto Mancini, che presenterà il suo romanzo Sei una farfalla, offrendo uno spaccato di emozioni e riflessioni personali.