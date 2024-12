Ospiti Verissimo, puntata di domenica 8 dicembre: Eleonora Giorgi di nuovo da Silvia Toffanin

Domenica pomeriggio, alle ore 16:00, Verissimo accoglierà ospiti di grande rilievo, ma gli occhi saranno puntati su Chiara Tramontano, sorella di Giulia Tramontano, brutalmente assassinata dal compagno mentre era al settimo mese di gravidanza. Dopo la recente sentenza di condanna all’ergastolo per Alessandro Impagnatiello, Chiara condividerà una toccante testimonianza in esclusiva.

Ospiti di Verissimo, la puntata dell’8 dicembre

“Voglio raccontare chi era davvero Giulia, una sorella meravigliosa e una futura mamma piena di sogni” ha anticipato Chiara a Verissimo, promettendo un momento di forte impatto emotivo per il pubblico che avrà modo di conoscere la storia della sorella.

Accanto a questa intensa intervista, Verissimo darà spazio alla leggerezza con tre leggende della musica e della televisione italiana: Iva Zanicchi, Orietta Berti e Cristiano Malgioglio, pronti a svelare aneddoti inediti sulla loro amicizia e carriera.

Non mancheranno momenti musicali grazie alla presenza di Riki, che presenterà in anteprima il suo nuovo singolo Carillon. Inoltre, lo studio si riempirà di romanticismo con Claudia e Lorenzo, ex protagonisti di Uomini e Donne, che rivedranno per la prima volta le immagini del loro recente matrimonio.

Eleonora Giorgi condividerà aneddoti sulla sua carriera e la forza della famiglia, mentre Alessandra Celentano e Rudy Zerbi, colonne portanti di Amici, offriranno uno spaccato unico sul mondo della danza e della musica.