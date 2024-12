Ospiti Verissimo, puntata di domenica 22 dicembre: da Elena D’Amario a Daniele Scardina

Domenica alle 16:00 su Canale 5, i riflettori di Verissimo si accenderanno su Gianluca Ginoble, Ignazio Boschetto e Piero Barone de Il Volo. Durante la puntata, i tre artisti annunceranno il grande concerto natalizio dal titolo “Il Volo – Natale ad Agrigento”, che sarà trasmesso in prima serata la vigilia di Natale.

Verissimo, anticipazioni e ospiti del 22 dicembre 2024

Il trio, che da anni incanta il pubblico con la sua fusione tra musica classica e pop, promette un’esperienza magica, ambientata nella suggestiva cornice della Valle dei Templi. “Non sarà solo un concerto – anticipano i cantanti – ma un viaggio nelle tradizioni e nella bellezza italiana”.

Non solo Il Volo. La puntata di Verissimo sarà arricchita dalla presenza di volti noti dello spettacolo, tra cui Gerry Scotti, amatissimo conduttore e simbolo della televisione italiana. Spazio anche all’eleganza di Eleonora Giorgi e all’energia di Lorella Cuccarini, accompagnata dalla ballerina e coreografa Elena D’Amario, che promette una performance memorabile.

La sorpresa più attesa? Il ritorno in studio dell’ex pugile Daniele Scardina, che sarà accompagnato dalla madre. Una presenza che si preannuncia carica di emozioni e rivelazioni.

Verissimo durante le feste: le storie che emozionano

Per chi non riesce a rinunciare alla magia di Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin proseguirà anche durante il periodo natalizio con “Verissimo – Le storie”. Sabato 28 e domenica 29 dicembre, così come nel weekend del 4 e 5 gennaio, saranno riproposte le interviste più toccanti di questa stagione.

Con il nuovo anno, il programma tornerà a gennaio con puntate ricche di ospiti e sorprese, pronte a inaugurare l’edizione 2025.