Ospiti Verissimo, puntata domenica 17 novembre: Francesca Tocca e prof di Amici 24 da Silvia Toffanin

Domenica, alle ore 16.00, Verissimo torna con una puntata ricca di emozioni e ospiti speciali. Dal racconto struggente di Chiara Balistreri al momento d’oro di Salvatore Esposito, passando per le confessioni di Sal Da Vinci e la sua famiglia, la puntata promette di toccare il cuore degli spettatori.

Gli ospiti di Verissimo del 17 novembre 2024

La puntata di Verissimo si apre con il coraggioso racconto di Chiara Balistreri, vittima di violenza da parte dell’ex fidanzato. Dopo aver denunciato le sue paure via social, Chiara rivela: “Non voglio diventare un numero, un nome su un giornale”. Il suo intervento a Verissimo è un appello per sensibilizzare il pubblico sul tema della violenza di genere e sul rischio di femminicidio.

L’attore e scrittore Salvatore Esposito, noto per il ruolo in Gomorra, presenta il suo nuovo romanzo, Le streghe di Lourdes. Nel corso dell’intervista, Esposito racconta come sia riuscito a coniugare una brillante carriera con la passione per la scrittura: “La letteratura mi permette di esplorare mondi che la recitazione non tocca”.

In un momento dedicato alla famiglia, il cantautore Sal Da Vinci si racconta insieme al figlio Francesco. Padre e figlio parlano di come la musica li abbia uniti, rivelando aneddoti commoventi e divertenti.

Tra gli altri ospiti della puntata, Anna Pettinelli e sua figlia Carolina offrono uno spaccato della loro vita familiare, mentre Iva Zanicchi e la ballerina Francesca Tocca condividono emozioni e riflessioni su carriera e affetti.