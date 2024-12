Ospiti Verissimo, puntata di sabato 7 dicembre: James Franco in esclusiva dalla Toffanin

Sabato 7 dicembre, l’appuntamento con Verissimo dalle ore 16:00 su Canale 5 si apre con un ospite internazionale di grande spessore: James Franco. Per la prima volta sul celebre divano di Silvia Toffanin, l’attore premio Oscar parlerà del suo ultimo film Hey Joe. Ambientato nei suggestivi Quartieri Spagnoli di Napoli e diretto da Claudio Giovannesi, il lungometraggio rappresenta una nuova sfida per l’artista. “Napoli mi ha conquistato: è una città che pulsa di vita e bellezza”, anticipa Franco in un’anteprima esclusiva.

Tutti gli ospiti di Verissimo di sabato 7 dicembre

Tra gli altri ospiti del sabato pomeriggio, il duo esplosivo formato da Christian De Sica e Lillo porteranno l’atmosfera natalizia con il film Cortina Express. Lillo, co-protagonista della pellicola, aggiungerà il suo inconfondibile tocco di comicità. “È un film che scalda il cuore e fa ridere”, rivela De Sica.

Tra gli altri ospiti, anche Donatella Rettore. Giulia Salemi, in dolce attesa del suo primo figlio con Pierpaolo Pretelli, si racconterà in un’intervista ricca di emozioni. A chiudere il programma, l’attrice Jane Alexander presenterà il suo nuovo libro Jane, un’opera intima e personale che esplora le sue esperienze di vita.