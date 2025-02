Ospiti Verissimo: il dramma di Emanuela Aureli, Laura Cremaschi ed ex del Grande Fratello

La celebre comica Emanuela Aureli si racconta in un’intervista toccante a Verissimo.

Sabato 15 febbraio, alle ore 16:30, su Canale 5 andrà in onda un nuovo appuntamento con Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin. Tra gli ospiti più attesi spicca Emanuela Aureli, attrice comica e imitatrice di talento, che per la prima volta si aprirà su un momento particolarmente doloroso della sua vita.

Ospiti Verissimo del 15 febbraio 2025

L’artista, conosciuta per la sua straordinaria capacità di far ridere il pubblico con le sue imitazioni, si mostrerà a Verissimo sotto una luce diversa, rivelando una sofferenza personale che ha segnato il suo recente passato. Un’intervista che si preannuncia carica di emozioni.

Non solo Emanuela Aureli: la puntata di sabato di Verissimo vedrà anche la partecipazione di Mercedesz Henger, figlia di Eva Henger, e di Laura Cremaschi, volto noto del game show Avanti un Altro!. Entrambe si racconteranno senza filtri, condividendo momenti inediti delle loro vite.

Mercedesz Henger, da sempre al centro delle cronache per il suo rapporto con la madre e le sue vicissitudini sentimentali, svelerà nuovi retroscena sulla sua vita privata e professionale. Laura Cremaschi, invece, parlerà della sua carriera e delle sfide affrontate nel mondo dello spettacolo, raccontando il lato meno conosciuto della sua esperienza televisiva.

Un altro momento toccante della puntata sarà l’intervista a Teresanna Pugliese e sua madre Paola. Teresanna, ex volto noto di Uomini e Donne, parlerà del legame speciale che la unisce alla madre e di come la sua famiglia abbia rappresentato un punto di riferimento fondamentale nei momenti difficili.

L’intervista metterà in luce il rapporto madre-figlia in un contesto di grande complicità e amore, mostrando un lato più intimo della vita dell’ex tronista.

Grande attesa anche per Justine Mattera, che per la prima volta apparirà in televisione insieme ai suoi figli Vincent e Vivienne Rose. L’ex moglie di Paolo Limiti, oggi affermata showgirl e influencer, aprirà le porte della sua vita privata, raccontando il suo ruolo di madre e il rapporto con i suoi bambini.

A concludere la puntata sarà la coppia formata da Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi, che si presenteranno in studio con la loro amatissima figlia Maria. I due artisti, legati da un matrimonio solido e da una lunga carriera nel mondo dello spettacolo, racconteranno la loro esperienza di genitori e il legame speciale che li unisce alla loro bambina.