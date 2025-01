Ospiti Verissimo 4 gennaio 2025: i protagonisti del primo weekend dell’anno

Questo sabato 4 gennaio, Silvia Toffanin accoglierà nel salotto di Verissimo ospiti che promettono di regalare al pubblico momenti indimenticabili. Non ci resta che scoprire chi saranno i volti della puntata, ancora una volta dedicata alle Storie.

Verissimo, le Storie di oggi, sabato 4 gennaio 2025

Nel corso del nuovo appuntamento di questo pomeriggio, all’insegna delle Storie di Verissimo ed in onda su Canale 5, ritroveremo alcuni dei volti celebri che sono stati protagonisti nei mesi scorsi. Ecco chi saranno gli ospiti di questa puntata:

Francesca Tocca , ballerina di “Amici”, pronta a raccontare la sua evoluzione personale e professionale.

Sal Da Vinci , cantante e attore, che svelerà i retroscena del suo ultimo progetto musicale.

Rossella Brescia , volto noto della danza e della TV, che ripercorrerà le tappe più importanti della sua carriera.

Benedetta Parodi e Fabio Caressa , una coppia che conquisterà con la loro chimica e il racconto di aneddoti di vita familiare.

Rosita Celentano , che si aprirà su temi legati alla spiritualità e alle sue battaglie personali.

La domenica non sarà da meno, con un parterre altrettanto variegato: attori, cantanti e volti noti del panorama italiano saranno protagonisti di interviste intense e sincere.

Dove e quando seguire Verissimo: tutte le informazioni

Il doppio appuntamento con Verissimo andrà in onda sabato 4 gennaio alle 16:30 e domenica 5 gennaio alle 16:00, su Canale5. Non mancherà la possibilità di seguire il programma in streaming su Mediaset Infinity, per chiunque voglia rivedere le interviste più emozionanti.