Ospiti Verissimo: la figlia di Gisèle Pelicot ed ex del Grande Fratello da Silvia Toffanin

Sabato 22 e domenica 23 febbraio, Verissimo torna su Canale 5 con due puntate ricche di emozioni, ospiti d’eccezione e rivelazioni scioccanti. La trasmissione condotta da Silvia Toffanin offrirà momenti di grande spettacolo, ma anche testimonianze forti che faranno discutere. Ecco gli ospiti e le anticipazioni della puntata di oggi, in onda alle 16:30.

Verissimo, ospiti e anticipazioni del 22 febbraio 2025

Direttamente dall’esperienza sanremese, il leader dei Modà Kekko Silvestre e la cantautrice Francesca Michielin si racconteranno in esclusiva ai microfoni di Silvia Toffanin. Tra emozioni, aneddoti e progetti futuri, i due artisti sveleranno il dietro le quinte del Festival di Sanremo e il significato delle loro canzoni che hanno conquistato il pubblico italiano.

Ma il momento più atteso e scioccante della puntata sarà senza dubbio l’intervista esclusiva a Caroline Darian, figlia di Gisèle Pelicot. Una storia agghiacciante che ha scosso la Francia e il mondo intero: sua madre, sedata dal marito e resa incosciente, è stata vittima di violenze sessuali per anni da parte di decine di uomini.

Caroline Darian, con il suo libro E ho smesso di chiamarti papà, ha ripercorso il dramma vissuto dalla madre e il percorso doloroso che ha dovuto affrontare per cercare giustizia. “Non avrei mai immaginato che mio padre potesse essere capace di un orrore simile”, ha dichiarato Caroline in un’anticipazione dell’intervista. Il suo racconto si preannuncia denso di emozioni e di riflessioni su un caso che ha scatenato un’ondata di indignazione e richieste di giustizia in Francia.

Oltre alla drammatica testimonianza di Caroline Darian, Verissimo ospiterà due grandi amici legati dalla passione per la musica: Ivana Spagna e Beppe Carletti. I due artisti condivideranno aneddoti di una carriera straordinaria e momenti personali che li hanno segnati.

Non mancheranno altri ospiti d’eccezione, come Nicolò De Devitiis, volto amatissimo de Le Iene, che racconterà il suo percorso televisivo e le sue esperienze più significative. Inoltre, Pamela Petrarolo parlerà delle motivazioni che l’hanno spinta a lasciare la casa del Grande Fratello, spiegando il difficile momento familiare che sta attraversando.